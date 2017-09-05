Балчун до сих пор находится в Украине

Бывший председатель правления Укрзализныци Войцех Балчун никуда не выезжал и находится в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Он никуда не уехал, Балчун. Он в Украине", - сказал глава правительства.
Он заверил, что Балчун на самом деле много сделал полезных вещей для Укрзализныци.
"Не все, не сразу, ему тоже было тяжело, но он это сделал", - заявил Гройсман.
Напомним, 9 августа правительство уволило Войцеха Балчуна с должности председателя правления Укрзализныци по собственному желанию.