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Совет инноваций появится в Украине уже в октябре

Совет инноваций появится в Украине уже в октябре
Владимир Гройсман / Фото: УНИАН

Так сказал премьер

05.09.17 113
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Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал уже через месяц создать при правительстве Совет инноваций.

Об этом он рассказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Думаю, что через месяц мы сможем создать Совет инноваций", - сказал глава правительства.

Гройсман отметил, что Совет поможет создать "совершенно новую основу", в том числе и юридическую, для функционирования, в частности ИТ-отрасли.

Он также добавил, что в понедельник, 4 сентября уже провел встречу с участниками рынка, учеными, экспертами, на которой обсуждались вопросы создания Совета инноваций.

Напомним, в начале лета стало известно, что правительство инициирует создание Совета по развитию инноваций, задачей которого будет поддержка науки и реализация различных проектов в реальном секторе экономики.

Ранее премьер заявлял, что в Украине появится Фонд стартапов.

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