Совет инноваций появится в Украине уже в октябре

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал уже через месяц создать при правительстве Совет инноваций.
Об этом он рассказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Думаю, что через месяц мы сможем создать Совет инноваций", - сказал глава правительства.
Гройсман отметил, что Совет поможет создать "совершенно новую основу", в том числе и юридическую, для функционирования, в частности ИТ-отрасли.
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Он также добавил, что в понедельник, 4 сентября уже провел встречу с участниками рынка, учеными, экспертами, на которой обсуждались вопросы создания Совета инноваций.
Напомним, в начале лета стало известно, что правительство инициирует создание Совета по развитию инноваций, задачей которого будет поддержка науки и реализация различных проектов в реальном секторе экономики.
Ранее премьер заявлял, что в Украине появится Фонд стартапов.