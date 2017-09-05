С начала года украинцы оформили 2,5 млн биометрических паспортов

Государственная миграционная служба оформила 2,5 млн биометрических паспортов и 683 424 карты удостоверения личности (ID-карточек) с начала года. Об этом сообщат Українські Новини cо ссылкой на пресс-службу Миграционной службы.

"С начала года оформлено 2,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу", - сообщил начальник пресс-службы Сергей Гунько.

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Также было оформлено 683 424 ID-карточки.

По словам Гунько, данное количество загранпаспортов и ID-карточек выдано по состоянию на 4 сентября.

Напомним, с начала вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом полиграфический комбинат "Украина" получил более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов.