ГПУ и СБУ проводят обыски в Укрзализныце

Генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности проводит обыски в подразделениях Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины принимаются системные меры по пресечению фактов, связанных с хищением денежных средств в ПАО "Укрзализныця", в частности тех, которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

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Следствием установлено, что подразделением Укрзализныци в начале лета 2017 якобы с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов заключен с хозяйственным предприятием договор на сумму более 3,8 млн грн по закупке 7 тонн хладагента. Однако, согласно заключению судебного эксперта поставленное вещество не пригодно для использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров.

Во время обысков уже изъята техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам Укрзализныци, которые принимали ненадлежащий товар.