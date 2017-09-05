В Киеве ограничат движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого

С 5 до 20 сентября частично ограничат движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого – на участке от дома № 10 до дома № 12.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Ограничение будет действовать в связи с ремонтом покрытия из брусчатки на указанном участке улицы", - говорится в сообщении.

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Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.