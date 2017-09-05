Температура воды в Днепре стала некомфортной для купания

Тем не менее, так называемое метеорологическое лето продолжается

В Киеве температура воды в Днепре опустилась ниже 20 градусов, но метеорологическое лето продолжается.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"Согласно наблюдениям гидрологической станции "Киев" Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 29 августа температура воды в Днепре перешла через отметку +20°С в сторону снижения. Несмотря на снижение температуры воды, метеорологическое лето в столице продолжается, и закончится оно лишь когда состоится стойкий переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 15 градусов в сторону снижения", - отмечается в сообщении.

В этом году переход температуры воды через +20°С в сторону повышения состоялся 26 июня, то есть период с комфортной температурой воды продолжался 64 дня.

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Согласно данным отдела гидрологии и государственного водного кадастра обсерватории, самый длинный период с температурой воды выше 20 градусов продолжался 111 дней в 2013 году, а самый короткий период - 52 дня - в 1994 году.