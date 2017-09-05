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Главная » Страна » Украинский политзаключенный Клых в РФ находится в психбольнице

Украинский политзаключенный Клых в РФ находится в психбольнице

Украинский политзаключенный Клых в РФ находится в психбольнице
Станислав Клых / Фото: Радио Свобода

Украинец якобы был госпитализирован по собственному письменному согласию

05.09.17 31
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Незаконно осужденный в Российской Федерации украинец Станислав Клых находится на лечении в психиатрической больнице в Магнитогорске. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на запрос украинской стороны, передает пресс-служба украинского омбудсмена Валерии Лутковской.

Согласно информации, по состоянию на 4 сентября 2017 года Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74" федеральной службы исполнения наказаний России в городе Магнитогорске.

По словам омбудсмена РФ, украинец был госпитализирован по собственному письменному согласию. 

"Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клыха, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно", - говорится в письме Москальковой. 

Напомним, Станислава Клыха задержали в сентябре 2014 года на территории Российской Федерации, когда украинский журналист приехал в гости к беременной подруге. В марте 2014 года был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк.

Российские следователи утверждают, что в 1994 году Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и членами УНА-УНСО прибыл на территорию Чечни якобы для "совершения нападений и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, в СК РФ заявляют, что Карпюк совместно с Александром Музычко возглавлял банду под названием "Викинг", в которую также якобы вошли Дмитрий Ярош и Станислав Клых.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

26 мая 2016 года верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадицииКарпюка и Клыха, последний отправили в августе.

26 октября Верховный суд России оставил приговор Карпюку и Клыху в силе.

21 ноября 2016 года судья Заводского райсуда Грозного Асламбек Шаипов добавил Клыху еще месяц к 20 годам тюрьмы "по делу об оскорблении прокурора Саламбека Юнусова". 

26 августа Клыха из Верхнеуральской тюрьмы перевели в больницу, но в какую именно не было известно.

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