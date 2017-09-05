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Высший совет правосудия уволил главу Высшего административного суда

Высший совет правосудия уволил главу Высшего административного суда
Александр Нечитайло / Скриншот с youtube.com

Александра Нечитайло переизбрали на должность 30 марта 2017 года

05.09.17 38
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Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко.

"Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины Нечитайло. Сегодня проходит заседание ВСП", - написала она.

Напомним, Александр Нечитайло был избран главой Высшего административного суда Украины 16 июня 2014 года. За его избрание проголосовали 45 судей.

30 марта 2017 собрание судей ВАСУ вновь избрало руководителем суда Нечитайло.

Перед этим Нечитайло подал заявление об увольнении по собственному желанию, но после своего переизбрания отозвал его и просил ВСП отсрочить рассмотрение его отставки.

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