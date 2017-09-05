Путин грозится поставками оружия террористам, - Турчинов

Президент России Владимир Путин угрожает миру вооружением терроризма. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ответ на заявление Путина о недопустимости поставок летального оружия США в Украину, передает пресс-служба СНБО.

По мнению Турчинова, комментарии Путина являются "свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения мирового терроризма оружием".

"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира, "чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что вся техника и боеприпасы в Донбасс поставляются исключительно Россией через неподконтрольный Киеву участок границы. Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими.

"Таким образом, сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, с которой угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил Путин", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае предоставления США летального оружия Украине боевики могут направить оружие в другие зоны конфликта.