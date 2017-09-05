Апелляционный суд не стал отменять арест имущества Розенблата

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте имущества народного депутата Борислава Розенблата. Об этом сообщает пресс-служба суда.
5 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную защитой Розенблата.
"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 24 июля 2017 - оставить без изменений; апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Розенблата - оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 августа суд продлил народному депутату Бориславу Розенблату меру пресечения до 16 октября.