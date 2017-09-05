Более половины госучреждений в Украине не обнародуют информацию о расходах

51% государственных учреждений в городах продолжают нарушать законодательство, обязывающее их обнародовать информацию о бюджетных средствах.

Об этом стало известно в ходе исследования, которое провели эксперты проекта Е-data и ресурса 007.org.ua.

По состоянию на 1 июля в населенных пунктах Украины, которые имеют статус города, 42 282 распорядителя и получателя государственных средств. Согласно Закону Украины "Об открытости использования публичных средств" все данные о расходовании средств государственного и местного бюджетов должны публиковаться на официальном портале публичных финансов Украины http://e-data.gov.ua.

За два года только 20 655 распорядителей и получателей, расположенных в городах, зарегистрировали на Портале служебные кабинеты. То есть, половина государственных учреждений со статусом города не открывает своих расходов, что приводит к распространению коррупционных схем, отмечают эксперты Е-data.

Несмотря на это, Министерство финансов Украины и ГУ "Открытые публичные финансы" приняли решение создать "e-Data Рейтинг", который будет способствовать прозрачности городов и доверию к власти. Формирование рейтинга будет происходить в рамках национального конкурса, инициаторами которого выступили основатели проекта Е-data и ресурса 007.org.ua.

"Главы городских советов получили официальные письма, в которых они были проинформированы о начале конкурса. И уже сейчас сделана первичная аналитика, которая обнаружила 1256 пустых кабинетов из 20 655 зарегистрированных в населенных пунктах со статусом города. Мы верим, что именно рейтинг станет тем катализатором, который активирует ответственность за выполнение действующего Закона Украины "Об открытости использования публичных средств" в части регистрации и публикации информации на портале Е-data", - говорит замминистра финансов Оксана Маркарова.

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"Многие жители украинских городов не имеют возможности контролировать, куда тратятся их деньги, как налогоплательщиков. На сейчас каждый гражданин согласно Закону Украины имеет право свободного доступа к информации о бюджетных средствах. Прозрачность и доступ к информации позволяет контролировать использование финансов местными властями, выявлять и расследовать случаи злоупотреблений и коррупции", - говорит руководитель проекта Е-data и основатель ресурса 007.org.ua Александр Щелоков.

Организаторы конкурса разработали интерактивную карту http://bit.ly/2wPZaPn, с помощью которой можно узнать ключевые показатели открытости любого города по состоянию на 1 июля 2017 года.

Справка

Поисково-аналитическая система "007.org.ua" - проект, который помогает журналистам и общественным активистам работать в секторе публичных финансов. Главная цель сервиса - обеспечить общественности максимально удобный доступ к открытым государственным данным и за счет увеличения прозрачности способствовать уменьшению злоупотреблений и коррупции в стране.