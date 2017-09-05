На Ровенщине произошло массовое отравление детей

Девять первоклассников отравились в школьной столовой

В поселке Заречное Ровенской области девять детей отравились обедом в школьной столовой. Об этом говорится в сообщении местного управления Госпродпотребслужбы Украины.

По состоянию на 5 сентября девять детей госпитализировали в инфекционное отделение местной районной больницы. Состояние пострадавших оценивается как средней формы тяжести.

Среди заболевших – ученики первых классов. Все они 4 сентября обедали в школьной столовой.

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Отмечается, что с начала года это уже третья вспышка кишечной инфекции, которая была зарегистрирована в Ровенской области.

Напомним, в августе в Скадовске Херсонской области зафиксировано 16 случаев отравления у детей, которые отдыхали в загородном оздоровительном лагере "Романтик".