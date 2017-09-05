Стало известно, как переименуют "АТО" в законе о реинтеграции Донбасса

Термин "война" не будет употребляться и в дальнейшем

В новом законе о реинтеграции Донбасса термин "Антитеррористическая операция" заменят на "Операция по обороне Украины". Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал в эфире Радио Свобода, передает Еспресо.ТV.

Отвечая на вопрос ведущего, как предлагается заменить термин "АТО", Грымчак ответил: "Операция по обороне Украины".

По его словам, термин "война" употребляться не будет.

"Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну России. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК", – пояснил заместитель министра.

Напомним, 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент осенью после консультаций с международными партнерами.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что с международными партнерами будут обсуждаться лишь концептуальные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса.