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Главная » Страна » В Украине появятся школьные ревизоры
В Украине появятся школьные ревизоры
Фото: sunrise-r9.org

В Украине появятся школьные ревизоры

Они будут проверять качество образования

05.09.17 56
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Рассматриваемый в парламенте законопроект о реформировании системы образования предусматривает, в частности, изменения, связанные с управлением образованием.

Об этом рассказала журналистам в парламенте министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

"Будет создана Государственная служба качества образования на базе Государственной инспекции учебных заведений, которая будет иметь региональные подразделения", - сказала Гриневич.

Министр объяснила, что такая система управления образованием позволит контролировать обеспечение качества образования в условиях децентрализации.

По словам Гриневич, Госслужба по качеству образования будет независимым органом, который обеспечит надлежащий контроль, в том числе за работой педагогов. 

Напомним, Верховная Рада рассматривает законопроект об образовании во втором чтении.

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