В Украине появятся школьные ревизоры

Они будут проверять качество образования

Рассматриваемый в парламенте законопроект о реформировании системы образования предусматривает, в частности, изменения, связанные с управлением образованием.

Об этом рассказала журналистам в парламенте министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

"Будет создана Государственная служба качества образования на базе Государственной инспекции учебных заведений, которая будет иметь региональные подразделения", - сказала Гриневич.

Министр объяснила, что такая система управления образованием позволит контролировать обеспечение качества образования в условиях децентрализации.

По словам Гриневич, Госслужба по качеству образования будет независимым органом, который обеспечит надлежащий контроль, в том числе за работой педагогов.

Напомним, Верховная Рада рассматривает законопроект об образовании во втором чтении.