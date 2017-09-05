В Украине появятся школьные ревизоры

Рассматриваемый в парламенте законопроект о реформировании системы образования предусматривает, в частности, изменения, связанные с управлением образованием.
Об этом рассказала журналистам в парламенте министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".
"Будет создана Государственная служба качества образования на базе Государственной инспекции учебных заведений, которая будет иметь региональные подразделения", - сказала Гриневич.
Министр объяснила, что такая система управления образованием позволит контролировать обеспечение качества образования в условиях децентрализации.
По словам Гриневич, Госслужба по качеству образования будет независимым органом, который обеспечит надлежащий контроль, в том числе за работой педагогов.
Напомним, Верховная Рада рассматривает законопроект об образовании во втором чтении.