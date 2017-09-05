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Главная » Страна » АТО: террористы осуществляют единичные обстрелы наших позиций
Ситуация в Донбассе

АТО: террористы осуществляют единичные обстрелы наших позиций

АТО: террористы осуществляют единичные обстрелы наших позиций
Фото: УНИАН

Боевики провели 11 обстрелов

05.09.17 11
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5 сентября обстановка в районе проведения антитеррористической операции существенно не изменилась. Российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций – в основном из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

С полуночи до 18:00 незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

На приморском направлении было наиболее беспокойно. Здесь боевики дважды из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Талаковке и Водяному. Гранатометы противника работали в окрестностях Марьинки.

На донецком направлении враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям у Зайцево и один раз – по Авдеевской промзоне.

На луганском направлении работал вражеский гранатомет вблизи Крымского.

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