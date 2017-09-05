Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить онлайн уже с октября

Пилотный запуск электронной услуги подачи заявления на получение свидетельства о рождении ребенка стартует в Украине до конца октября.

Об этом во время EBA Lobbying talks заявил исполняющий обязанности генерального директора ГП "Дом юстиции" Алексей Олешко, сообщает "Укринформ".

"До конца октября будет введен проект подачи заявления на получение свидетельства (о рождении - ред.). Единственное, что после этого надо будет сделать - это все же приехать забрать такое свидетельство, чтобы подтвердить актовую запись о рождении ребенка", - отметил Олешко.

По его словам, подать документы онлайн должны не обязательно родители ребенка, главное - иметь оригинал справки из роддома.

"Уже проводится работа по получению оригинала такой справки в электронной форме. Соответственно, если некая киевлянка будет рожать в роддоме, уже подключенном к этому пилотному проекту, то при рождении ребенка получит как бумажный оригинал справки, так и электронный. С этими оригиналами можно будет очень быстро подать документы онлайн на свидетельство", - сказал Олешко.

Напомним, ранее "Фокус" писал о том, как украинские женщины борются за комфортное пространство для мам с детьми.