Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить онлайн уже с октября

Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить онлайн уже с октября

Свидетельство о рождении ребенка можно будет получить онлайн уже с октября
Stockexchange

Заработает пилотный проект   

05.09.17 21
000

Пилотный запуск электронной услуги подачи заявления на получение свидетельства о рождении ребенка стартует в Украине до конца октября.

Об этом во время EBA Lobbying talks заявил исполняющий обязанности генерального директора ГП "Дом юстиции" Алексей Олешко, сообщает "Укринформ".

"До конца октября будет введен проект подачи заявления на получение свидетельства (о рождении - ред.). Единственное, что после этого надо будет сделать - это все же приехать забрать такое свидетельство, чтобы подтвердить актовую запись о рождении ребенка", - отметил Олешко.

По его словам, подать документы онлайн должны не обязательно родители ребенка, главное - иметь оригинал справки из роддома.

"Уже проводится работа по получению оригинала такой справки в электронной форме. Соответственно, если некая киевлянка будет рожать в роддоме, уже подключенном к этому пилотному проекту, то при рождении ребенка получит как бумажный оригинал справки, так и электронный. С этими оригиналами можно будет очень быстро подать документы онлайн на свидетельство", - сказал Олешко.

Напомним, ранее "Фокус" писал о том, как украинские женщины борются за комфортное пространство для мам с детьми.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На Ровенщине произошло массовое отравление детейПродолжительность бакалавриата может быть сокращена до 3 лет, – ГриневичКиевских зацеперов ждут 27 тысяч вольт, - уполномоченный по правам ребенка

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23323
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 9725
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4080
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 3697
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2060
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1176
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2415
  1. Конец света наступит на Земле через 1,3 миллиона лет, - исследование 4681 / 5129
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4469 / 51452
  3. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 4261 / 4571
  4. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 3989 / 4300
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 3813 / 4128
  6. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 3655 / 3963
  7. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 2768 / 3294
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 30 / 51452
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 28 / 4128
  3. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 19 / 9725
  4. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 12 / 3963
  5. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 12 / 3294
  6. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 11 / 4300
  7. Конец света наступит на Земле через 1,3 миллиона лет, - исследование 11 / 5129
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.