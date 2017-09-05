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В Украине вводится 12-летнее школьное обучение
Фото: sunrise-r9.org

В Украине вводится 12-летнее школьное обучение

Верховная Рада приняла закон об образовании

05.09.17 607
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Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "Об образовании" (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.

За это решение проголосовали 255 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

Не голосовали в полном составе фракция "Оппозиционный блок" и группа "Видродження".

Законом установлено, что обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования – с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.

Согласно закону, должностной оклад педагогического работника (низшей квалификационной категории) устанавливается в размере не менее четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Эта норма вводится в действие, начиная с 1 января 2018 года, а закон вступает в силу со следующего после его опубликования дня.

Учредитель частных учебных заведений вправе устанавливать другие размеры и условия оплаты труда, вознаграждения и помощи для педагогических и научно-педагогических работников.

Законом предусмотрено, что государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками (в том числе электронными) всех соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников.

Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

В законе сказано, что дети старшего дошкольного возраста обязательно должны быть охвачены дошкольным образованием.

Согласно закону, полное общее среднее образование в Украине является обязательным: начальное образование продолжительностью четыре года; базовое среднее образование продолжительностью пять лет, профильное среднее образование продолжительностью три года. При этом отмечается, что начальное образование приобретается, как правило, с шести лет, а дети, которым к началу учебного года исполнилось семь лет, должны начинать получение начального образования в этом же учебном году.

Согласно закону, каждый человек имеет право получать начальное и базовое среднее образование в учебном заведении (его филиале), наиболее доступном и близком к месту жительства.

Законом определено, что высшее образование приобретается на основе полного общего среднего образования.

Согласно закону, государственные и коммунальные учебные заведения отделены от церкви (религиозных организаций), имеют светский характер. Частные учебные заведения, в том числе основанные религиозными организациями, имеют право определять религиозную направленность собственной образовательной деятельности. Также в учебных заведениях запрещается создание ячеек политических партий и функционирование любых политических объединений.

В законе предусмотрена аттестация педагогических работников – очередная аттестация проходит не реже одного раза в пять лет. Решение аттестационной комиссии может быть основанием для увольнения педагогического работника с работы.

Предусмотрена сертификация педагогических работников путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы. При этом такая сертификация происходит на добровольных началах исключительно по инициативе педагога. Успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение аттестации педагогическим работником. Педагогические работники будут получать доплату за успешное прохождение сертификации.

Согласно закону, с целью получения образования соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования могут обеспечиваться в соответствии с законодательством финансовой государственной поддержкой, льготным кредитованием, гарантиями для получения кредитов, частичной компенсацией процентных ставок по кредитам.

Законом предусмотрено предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья или предоставление служебного жилья. Кроме того, педагогам, работающим в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам, которые раньше работали педагогическими работниками в этих населенных пунктах и проживают в них, предполагается бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм. Но указанные льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Согласно закону, в системе образования действует Единая государственная электронная база по вопросам образования.

Законом предусмотрено, что государство обеспечивает ассигнования на образование в размере не менее 7 процентов валового внутреннего продукта за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников финансирования, не запрещенных законодательством. Государственные и коммунальные учебные заведения имеют право предоставлять платные образовательные и другие услуги, перечень которых утверждает Кабинет министров.

Законом предусмотрено, что наполняемость классов заведений общего среднего образования не должна превышать 30 учеников, а в сельских школах количество учеников в классах должно составлять не менее пяти человек, а при меньшем количестве учеников в классе занятия проводятся по индивидуальной или другим формам обучения. Также предусмотрено, что продолжительность уроков в учебных заведениях составляет: в первых классах – 35 минут, во вторых – четвертых классах – 40 минут, в пятых – одиннадцатых классах –45 минут.

Согласно закону, руководитель государственного и коммунального заведения общего среднего образования назначается на должность по результатам конкурсного отбора сроком на шесть лет и не более двух сроков подряд.

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