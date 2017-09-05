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РФ направила в СБ ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе

РФ направила в СБ ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
Фото: УНИАН

Москва якобы "никогда не противилась" отправке миротворческого контингента в Украину

05.09.17 40
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Россия направила председателю Совета безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета", – сказал дипломат.

По его словам, в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран-членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.

В то же время пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва "никогда не противилась" отправке миротворческого контингента в Украину.

"Москва никогда не была противницей [отправки миротворцев], Москва всегда была противницей обсуждения этого вопроса, полностью игнорируя наличие одной из сторон конфликта. Это бесперспективно", – сказал Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока нет никакой определенности по поводу отправки миротворческих сил ООН на линию разграничения в Донбассе.

"Никаких модальностей таких миротворческих сил пока не существует, это никем не обсуждалось, никем не формулировалось, не конструировалось и никем не согласовывалось", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли готова РФ на размещение миротворцев без участия российского государства.

"Нет, никакого представления ни у кого нет", – ответил Песков на уточняющий вопрос о возможном составе миротворческой миссии и участии в ней россиян. "Дело в том, что эта тема эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет", – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Песков утверждает, что размещать миротворцев, не вступая в контакт боевиками террористических организаций "Л/ДНР" "просто невозможно".

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Напомним, 5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Он, в частности, отметил, что размещение миротворцев ООН или людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, "вполне уместно".

"Не вижу здесь ничего плохого, наоборот считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины, но, разумеется, речь может идти о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Второе: эти силы должны находится на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье: решение этого вопроса должно состоятся не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники", – заявил Путин.

По его словам, это не может быть решено без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков в Донбассе.

22 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии в Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в "нормандском формате" отметил необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир в Донбассе, более того – категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН", – сказал Порошенко.

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