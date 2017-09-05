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Главная » Страна » Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева

Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева

Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева
Фото: ТСН

Право на досрочную пенсию будут иметь работающие во вредных условиях труда

05.09.17 2202
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После проведения пенсионной реформы перечень льготников, которые будут иметь право досрочного выхода на пенсию, будет существенно сокращен. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНИАН.

"На досрочную пенсию будут иметь право те, кто работает во вредных условиях труда по Списку 1 и Списку 2, люди, которые реально тратят свое здоровье; во-вторых, это должны быть военнослужащие, которые с оружием в руках защищают Украину (они будут иметь право на пенсию по выслуге лет), и ограниченный ряд других категорий работников, которые реально имеют большие трудовые расходы, чем все остальные", – сообщил министр.

Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 млн украинцев, на сумму от 200 до 1000 грн.

Проведение пенсионной реформы является одним из основных обязательств Украины для продолжения сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом.

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