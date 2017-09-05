Азаров получил от Клюева за кресло вице-премьера почти $18 млн

Взятка была дана в завуалированной форме

Генпрокуратура получила информацию, что сын бывшего премьер-министра Николая Азарова получил $17,78 млн от братьев Клюевых. Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Установлено, что за день до голосования за правительство Николая Азарова структуры братьев Клюевых продали компании, связанной с Алексеем Азаровым, корпоративные права на ООО "Предиум Форест". Сумма сделки составила около $5 тыс. Через 2,5 месяца Клюевы выкупили компанию за $17,78 млн.

Следователи считают, что "указанные финансовые операции лишены какого-либо экономического смысла и по сути является завуалированной формой дачи взятки за решение вопроса о назначении Андрея Клюева на должность первого вице-премьер-министра Украины".

Деньги от сделки под видом инвестиционного дохода получила кипрская компания Aspelta Trading, которая перечислила их австрийским компаниям Garda Handels Und Beteiligungs GMBH, Asa Luftfahrt Formgestaltung GMBH и Белизский оффшор Lynnfield Enterprises Limited, контролируемым Алексеем Азаровым, а также Фридриху Бублей, директору австрийских компаний Азарова-младшего.

Часть этих денег была потрачена на приобретение недвижимости в Италии.

Суд по ходатайству следователя ГПУ арестовал счета компаний Алексея Азарова в банках Швейцарии и Люксембурга. В список 9 компаний, которые прокуратура связывает с сыном бывшего премьер-министра: S obwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside Estates Limited, Spregnen Finance Limited, Stamworth Enterprises Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary DonauInvestments Fund.