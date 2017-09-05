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Главная » Страна » Внесенный Россией в ООН проект резолюции не имеет отношения к миротворчеству в Донбассе, – Ельченко

Внесенный Россией в ООН проект резолюции не имеет отношения к миротворчеству в Донбассе, – Ельченко

Внесенный Россией в ООН проект резолюции не имеет отношения к миротворчеству в Донбассе, – Ельченко
Владимир Ельченко / Фото из открытых источников

В проекте РФ нет упоминаний о российско-украинской государственной границе, не говорится о мандате миссии и все очень размыто

05.09.17 234
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Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко отмечает, что представленный Россией в ООН проект резолюции никакого отношения к миротворчеству в Донбассе не имеет. Об этом он сказал во время видеовключения из Нью-Йорка в эфире телеканала 112 Украина, передает УНИАН.

По словам Ельченко, сегодня, 5 сентября проект резолюции был озвучен постоянным представителем РФ при ООН Василием Небензей и направлен руководству ООН с просьбой, чтобы с резолюцией ознакомились все члены Совета безопасности.

"Мы в принципе ожидали такого шага от России, но не стоило надеяться на то, что они напишут такой проект резолюции, который полностью устроит и Украину, и всех остальных, – убежден Ельченко. – Когда читаешь этот проект, на первый взгляд он выглядит таким, знаете, "безобидным", все там правильно написано. Когда начинаешь вчитываться, то понимаешь, что там говорится о каких-то абсолютно нереальных вещах".

"Во-первых, речь идет не о миротворческой миссии ООН, а о какой-то миссии по охране миссии ОБСЕ. То есть, представьте себе ситуацию: стоят невооруженные мониторы ОБСЕ и их охраняют миротворцы ООН. Я не вижу в этом никакого миротворчества, и я не представляю себе технически, как это можно сделать", – подчеркнул украинский дипломат.

"Во-вторых, в своем проекте они говорят о том, что эти миротворцы ООН будут расположены только вдоль линии раздела между враждующими сторонами. Там ничего нет абсолютно о российско-украинской государственной границе, с которой собственно и начались все проблемы. Мы настаиваем, со своей стороны, на том, чтобы любая миссия ООН в первую очередь быть развернута на границе между Россией и Украиной, чтобы вернуться к той ситуации, которая была до 2014 года", – сказал Ельченко.

Также он отметил, что в проекте российской резолюции ничего нет о мандате этой миссии. По его словам, в российском проекте очень все размыто.

Напоминм, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии в Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в "нормандском формате" отметил необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков в Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

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