Ельченко озвучил примерную стоимость размещения миротворцев ООН в Донбассе

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявляет, что, по предварительным оценкам, размещение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Донбассе будет стоить $1 млрд в год. Об этом он сказал во время видеовключения из Нью-Йорка в эфире телеканала 112 Украина, передает УНИАН.

Как пояснил дипломат, финансирование миротворческой миссии в Донбассе, в случае принятия решения о ее размещении на всей территории Донбасса, включая участок российско-украинской границы, будет происходить из миротворческого бюджета ООН. "Есть бюджет регулярный, есть бюджет миротворческих операций", - сказал Ельченко.

"Сколько она будет стоить – это должны подсчитать генеральный секретарь или его службы секретариата ООН. Предварительные, я слышал такие оценки, что это будет не менее 1 миллиарда долларов в год, но я еще раз говорю, я не специалист, это должны сделать люди, которые это делают регулярно", – подчеркнул он.

Напомним, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии в Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в "нормандском формате" отметил необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков в Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России, как стороны конфликта, представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели – установлению устойчивого мира в Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Позже пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил в Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в "нормандском формате".