Патрульную полицию Тернополя возглавил экс-руководитель полиции Одессы

Новым руководителем патрульной полиции Тернополя стал Михаил Билецкий, который ранее (с конца 2015 года) работал на аналогичной должности в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 5 сентября, коллективу управления патрульной полиции Тернополя представили нового руководителя – 32-летнего Михаила Билецкого. До этого времени он возглавлял патрульную полицию Одессы. В прошлом – боец роты особого назначения "Свитязь", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что, имея за плечами огромный опыт управления в крупном городе, Билецкий будет внедрять новые методы и подходы в Тернополе.

Билецкий отметил, что основным приоритетом в его работе будет снижение уровня преступности и повышение уровня безопасности граждан – "чтобы преступник боялся выйти на улицу".