В АТО боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям

В зоне АТО за прошедшие сутки было зафиксировано 32 обстрела украинских позиций со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении боевики открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского и Водяного. Из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции возле Старогнатовки. Обстрелы из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутово и Широкино.



На Донецком направлении наиболее неспокойно было в районе Зайцево. Здесь боевики обстреливали опорные пункты сил АТО из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались позиции в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.



На Луганском направлении сохранялась тишина.



В штабе также добавили, что за минувшие сутки террористы не применялись минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди украинских военных нет.