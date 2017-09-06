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Главная » Страна » В АТО боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям
Ситуация в Донбассе

В АТО боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям

В АТО боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям

Потерь среди украинских военных нет

06.09.17 34
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В зоне АТО за прошедшие сутки было зафиксировано 32 обстрела украинских позиций со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении боевики открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского и Водяного. Из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции возле Старогнатовки. Обстрелы из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутово и Широкино. 

На Донецком направлении наиболее неспокойно было в районе Зайцево. Здесь боевики обстреливали опорные пункты сил АТО из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались позиции в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка. 

На Луганском направлении сохранялась тишина. 

В штабе также добавили, что за минувшие сутки террористы не применялись минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

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