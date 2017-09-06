Канадцы экипируют украинских пограничников

Данный вопрос обсуждался на встрече министра внутренних дел Арсена Авакова с руководителем Госпогранслужбы Петром Цигикалом и Чрезвычайным и Полномочным послом Канады в Украине Романом Ващуком, сообщает пресс-служба МВД.

Так, партию оборудования и экипировки получат Центральный клинический госпиталь ГПСУ, Клинический госпиталь ГПСУ в Одессе и отдельная комендатура охраны и обеспечения ГПСУ.

"Я благодарен канадской стороне за материальную и моральную поддержку, которую они предоставляют нам с начала военных действий", - подчеркнул Аваков.

В свою очередь глава ГПСУ напомнил, что в рамках Меморандума в апреле Одесский клинический госпиталь получил первую помощь - сверхсовременную рентгеновскую установку стоимостью свыше 6 млн грн, которая помогает в лечении раненных пограничников.

После этого посол Канады подчеркнул, что официальная Оттава положительно оценивает ход реформы МВД и планирует помогать усиливать безопасность украинских границ.