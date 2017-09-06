На 12 сентября назначен суд по сбитому Ил-76 с украинскими военными

На нем будут судить главарей так называемой "ЛНР"

В Бабушкинском районном суде Днипра на 12 сентября назначено судебное заседание по сбитому в Луганском аэропорту в 2014 году самолету Ил-76 с украинскими военными.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На нем будут судить главарей так называемой "ЛНР". Дело будет рассматривать коллегия из трех судей - Натальи Карягиной, Ларисы Татарчук, Светланы Марущак. Издание также сообщило, что во вторник родственники погибших украинских военнослужащих обратились к общественности с просьбой держать в поле внимания этот судебный процесс.

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"Нужна огласка и поддержка всех неравнодушных, потому что уже второй раз планируется самоотвод судей, что является фактически затягиванием дела", -заявила сестра одного из погибших военных.

Напомним, 14 июня 2014 г. боевики в Луганске сбили самолет Ил-76, который заходил на посадку. В результате трагедии погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих.