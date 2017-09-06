Киев представит ООН свой проект по миротворцам в Донбассе

Украинская сторона может предложить в ООН собственный вариант резолюции по миротворческой миссии в Донбассе.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в комментарии "112 Украина".

По его словам, Украина может подать собственный альтернативный вариант резолюции по миротворческой миссии в зоне проведения АТО, так как он уже наработан.

"Мы посмотрим в течение нескольких дней, если будет потребность, мы подадим и распространим свой альтернативный. Другой вариант – работать на базе российского проекта. Это не означает, что там должно все остаться так, как они написали", - отметил Ельченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В АТО боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям

Отметим, Кремль уже направил проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе главе Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН.

Напомним, 5 сентября Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.Украина выступила против такого сценария. Как заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, миротворцы должны быть размещены на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии разграничения.