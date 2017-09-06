Украинские яйца официально разрешено поставлять в ЕС

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" получила разрешение на экспорт яиц класса А в Европейский Союз.
Данное разрешение действительное с 12 сентября, а первые поставки яиц компания планирует начать в октябре 2017 года.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В материалах ЕС говорится, что соответствующий запрос от "дочки" Овостар - компании "Ясенсвит" (пгт. Ставыще, Киевская обл.) поступил в конце июля этого года.
Отметим, что до этого ЕС выдавала лишь разрешения на импорт из Украины яичных продуктов.
Напомним, за вступление в ЕС и НАТО проголосовало бы большинство украинцев, - опрос.