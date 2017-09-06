Лавриновича и Януковича подозревают в конституционном перевороте 2010 года

Экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-министр юстиции Александр Лавринович уведомлены о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"…сообщено о подозрении в... принятии мер по незаконному, без решения … Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - написал генпрокурор.

Луценко также указал, что департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует дело "конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства".

Напомним, Конституционный суд Украины тогда вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.