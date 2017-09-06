С начала года госдолг Украины вырос на $5 миллиардов

Общая сумма госдолга Украины с начала года выросла на $ 5 млрд, в гривневом эквиваленте - на на 13,3 миллиарда гривен, или на 0,7 %.

По состоянию на 31 июля гарантированный государством долг составил 1,9 триллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина тратит более 100 миллиардов ежегодно на обслуживание внешнего долга

Согласно его данным, с начала года государственный и гарантированный государством долг вырос на $ 5,09 млрд или на 7,2%, в долларовом эквиваленте и на 41,34 миллиарда гривен или 2,1%, в гривневом эквиваленте.

Отметим, госбюджет Украины на 2017 год предусматривает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 триллиона гривен.

Напомним, Трамп хочет вернуть в США триллионы долларов.