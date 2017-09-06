В суде по делу о госизмене Януковича объявлен очередной перерыв

На этот раз до 21 сентября

Оболонский районный суд Киева отложил слушание дела по обвинению в государственной делу экс-президента Украины Виктора Януковича на 14:00 21 сентября.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Владислав Девятко, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В этой связи он отметил, что суд не будет ограничивать защитника в ознакомлении с материалами дела и подготовке ходатайств к судебным прениям.

При этом новый госадвокат экс-президента Максим Герасько просил суд предоставить ему три месяца на ознакомление с материалами уголовного дела.

Он отметил, что 10 рабочих дней с момента, когда ему было выдано соответствующее поручение, крайне недостаточно для изучения материалов дела.

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"Это нереальный срок. Кроме того, официально я еще не вступил в дело, поскольку для вступления в дело должен быть решен вопрос отводов. Возможно, у меня есть конфликты интересов по другим делам. Это решается на первом судебном заседании. Там более 50 томов. Кроме того, есть звукозаписи предыдущих судебных заседаний. Еще нужно ознакомиться с материалами дела в прокуратуре. Это требует времени. Я не буду формальным адвокатом. Я давал присягу адвоката и исполнять свои обязанности добросовестно и честно", - подчеркнул он.

Напомним, Лавриновича и Януковича подозревают в конституционном перевороте 2010 года.