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Главная » Страна » Чийгоза на оглашении приговора поддержит весь крымскотатарский народ, - Полозов

Чийгоза на оглашении приговора поддержит весь крымскотатарский народ, - Полозов

Чийгоза на оглашении приговора поддержит весь крымскотатарский народ, - Полозов
Фото: Авдет

Оглашение приговора назначено на 11 сентября

06.09.17 219
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Такая поддержка сограждан крайне важна для политзаключенного и помогает сопротивляться с незаконным действиям российских властей.

Об этом адвокат Ахтема Чийгоза Полозов написал в Facebook после встречи со своим подзащитным в Симферопольском СИЗО накануне, 5 сентября.

"Убежден, что поддержать Ахтема Чийгоза во время оглашения приговора придет каждый, в чьем сердце живет свобода, кто не изменил своим принципам, несмотря на чудовищное давление российской власти, кого так и не смогли запугать похищениями, убийствами, сфабрикованными уголовными делами, многотысячными штрафами. Убежден, что Ахтема Чийгоза поддержит весь крымскотатарский народ", – написал Полозов.

Он также добавил, что, несмотря на скорое вынесение приговора, в глазах Ахтема Чийгоза нет ни тени страха, сомнения или неуверенности, а все трудности, в том числе недавняя смерть матери, не только не сломили мужественного лидера крымских татар, но лишь сильнее закалили его характер и волю.

Напомним, США против "заморозки" вопроса аннексии Крыма.

 

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