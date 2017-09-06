Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Лавринович не получал никаких подозрений от Луценко

Лавринович не получал никаких подозрений от Луценко

Лавринович не получал никаких подозрений от Луценко
Фото: Максим Левин

Экс-министр уверен, что власть намеренно отвлекает внимание граждан от более важных проблем

06.09.17 41
000

Генеральная прокуратура не вручала бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу какие-либо подозрения.

Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, ему один раз позвонил прокурор и сообщил, что составлено подозрение. При этом, экс-министнра не уведомили когда он сможет получить уведомление о подозрении. 

Кроме того, экс-чиновник не знает на каком основании составлено подозрение. Также он уверен, что таким образом власть намеренно отвлекает внимание граждан от более важных проблем.

"Я не знаю, что там написано, что они там придумали. Я понимаю, что у людей кризис жанра и они ищут новые возможности, чтобы как-то отвлечь внимание народа Украины о того, что происходит сегодня в стране", - подчеркнул Лавринович.

Напомним, Лавриновича и Януковича подозревают в конституционном перевороте 2010 года.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Лавриновича и Януковича подозревают в конституционном перевороте 2010 годаЖаркая осень. Что несёт новый политический сезонСовок в головах. Художественный свист с автозаменой

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23714
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10158
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4185
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 3937
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2114
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1246
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2598
  1. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 4778 / 5103
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 4151 / 6163
  3. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 4025 / 4671
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3200 / 52954
  5. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3062 / 3549
  6. Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева 2524 / 2912
  7. Путин грозится поставками оружия террористам, - Турчинов 2296 / 2628
  1. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 33 / 6163
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 23 / 52954
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 21 / 1709
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 13 / 10158
  5. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 12 / 4671
  6. В Украине вводится 12-летнее школьное обучение 12 / 1215
  7. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 9 / 5103
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.