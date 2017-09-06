Лавринович не получал никаких подозрений от Луценко

Генеральная прокуратура не вручала бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу какие-либо подозрения.

Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, ему один раз позвонил прокурор и сообщил, что составлено подозрение. При этом, экс-министнра не уведомили когда он сможет получить уведомление о подозрении.

Кроме того, экс-чиновник не знает на каком основании составлено подозрение. Также он уверен, что таким образом власть намеренно отвлекает внимание граждан от более важных проблем.

"Я не знаю, что там написано, что они там придумали. Я понимаю, что у людей кризис жанра и они ищут новые возможности, чтобы как-то отвлечь внимание народа Украины о того, что происходит сегодня в стране", - подчеркнул Лавринович.

Напомним, Лавриновича и Януковича подозревают в конституционном перевороте 2010 года.