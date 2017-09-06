Зубко утверждает, что Украина практически готова к отопительному сезону

Украина почти на 96% готова к вхождению в отопительный сезон.
Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства, которое транслировал "112 Украина".
"Общее состояние подготовки по Украине составляет 95,6%, это по состоянию на 6 сентября. На 1 сентября было 95%, думаю, сейчас ситуация еще улучшится", - сказал он.
Вице-премьер сообщил, что к 15 сентября необходимо выйти на полную готовность, сейчас некоторое отставание наблюдается по Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Львовской областях и городу Киеву.
Напомним, холодная вода для киевлян может подорожать.