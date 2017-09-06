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Главная » Страна » Зубко утверждает, что Украина практически готова к отопительному сезону

Зубко утверждает, что Украина практически готова к отопительному сезону

Зубко утверждает, что Украина практически готова к отопительному сезону
Геннадий Зубко / Фото пресс-службы Кабмина

Некоторое отставание наблюдается по ряду областей и Киеву

06.09.17 3
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Украина почти на 96% готова к вхождению в отопительный сезон.

Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства, которое транслировал "112 Украина".

"Общее состояние подготовки по Украине составляет 95,6%, это по состоянию на 6 сентября. На 1 сентября было 95%, думаю, сейчас ситуация еще улучшится", - сказал он.

Вице-премьер сообщил, что к 15 сентября необходимо выйти на полную готовность, сейчас некоторое отставание наблюдается по Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Львовской областях и городу Киеву. 

Напомним, холодная вода для киевлян может подорожать.

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