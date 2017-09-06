В офисе Петра Дыминского проходит обыск

Во Львове следователи Нацполиции Украины проводят обыски в офисе президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского.
Как рассказал представитель полиции Киева Ярослав Тракало, следственные действия проводятся в рамках расследования ДТП, в результате которого погиб 31-летняя Наталья Трила, сообщает ZAXID.NET.
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"Следственные действия в Львове проходят в уголовном производстве, возбужденном из-за ДТП, в котором погибла женщина. Они начались, могут продолжаться и день, и два. Об их результатах обязательно сообщим", - сказал Тракало.
Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Петра Дыминского врезался в Оpel 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.