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Видео Обнародовано видео, где украинский разведчик обращается к боевикам

<span class="label red">Видео</span> Обнародовано видео, где украинский разведчик обращается к боевикам
Фото пресс-службы полка "Азов"

Видеообращение посвящено памяти убитого разведчика генерал-майора Максима Шаповала

06.09.17 337
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Опубликовано видео, посвященное памяти убитого разведчика генерал-майора Максима Шаповала.

Ролик появился в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он посвящен памяти убитого разведчика генерал-майора Максима Шаповала.

"Посмотри в мои глаза, враг! Ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и забрать все без боя. Ты считал, что легко одолеешь меня? Но ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю , ты забыл, что я - потомок славных воинов", - говорится в ролике.

Напоследок воин добавляет: "Посмотри в мои глаза, враг. Ты смотришь в глаза смерти. Ты смотришь в глаза своей смерти".

 

Напомним, 27 июня утром в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб водитель. Событие квалифицированно как теракт. В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

Также сообщалось, что Максим Шаповал занимался охраной убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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