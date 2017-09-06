Опубликовано видео, посвященное памяти убитого разведчика генерал-майора Максима Шаповала.

Ролик появился в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Он посвящен памяти убитого разведчика генерал-майора Максима Шаповала.



"Посмотри в мои глаза, враг! Ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и забрать все без боя. Ты считал, что легко одолеешь меня? Но ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю , ты забыл, что я - потомок славных воинов", - говорится в ролике.

Напоследок воин добавляет: "Посмотри в мои глаза, враг. Ты смотришь в глаза смерти. Ты смотришь в глаза своей смерти".

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Напомним, 27 июня утром в Киеве на углу улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес", погиб водитель. Событие квалифицированно как теракт. В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.

Также сообщалось, что Максим Шаповал занимался охраной убитого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.