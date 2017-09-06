Минздрав не рекомендует использовать российские лекарства

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Эти препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране завозятся противозаконно, а следовательно, нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи", - говорится в сообщении.
Напомним, в августе Программа развития ООН в Украине начала закупки лекарств за средства госбюджета 2017 года. Тендеры объявили для 11 из 15 направлений, закупки по которым сейчас проводит организация.