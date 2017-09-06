2 сентября Одесса отметила 223-ю годовщину со дня своего основания. В честь этого события городские власти совместно с фондом «Холидейз» организовали целый ряд праздничных мероприятий, которые посетили более 100 тыс. одесситов и гостей города.

Главным событием праздничного дня стало выступление украинской группы «Океан Эльзы», которая отыграла на сцене двухчасовой концерт. Сама сцена была установлена на Морвокзале, в то время как ступени Потемкинской лестницы служили концертным залом под открытым небом. Помимо «Океана Эльзы», в концерте приняли участие грузинская певица Нино Катамадзе, исполнившая, в том числе, и песни на украинском языке, а также молодая греческая исполнительница Demi, которая спела свой хит «Евровидения-2017» «This is Love».

«Мы особенно гордимся световым решением главной сцены: было очень много световых голов, прожекторов, подсветки, лазеров, экранов и прочего оборудования. Все это обеспечивала киевская компания А Light, которая работает на таких известных телевизионных шоу, как «Танцы со звездами» и «95-ый квартал». Учитывая масштаб программы, мы немного рисковали, ведь хотелось устроить такое шоу, которого еще не видели в Украине. Но риск оправдался и шоу действительно удалось: было ощущение огромного европейского столичного концерта», – рассказывает руководитель фонда «Холидейз» Елена Орлова.

Кроме того, в центральной части города были установлены пять больших экранов, на которых в прямом эфире транслировались концерты с Потемкинской лестницы. «Каждый из экранов стал самостоятельной локацией, где собирались одесситы и гости праздника. Многие из них располагались прямо в зеленых зонах возле экранов, устраивая импровизированные семейные пикники», – говорит Елена Орлова.

В рамках масштабного празднования Дня Одессы в городе состоялся также концерт-трибьют Адриано Челентано, на котором выступил Энрико Каньотти – официальный двойник знаменитого итальянского актера и певца. Завершился праздник ярким салютом одновременно из трех точек, который был виден отовсюду.

«И одесситы, и руководство города остались довольны праздником. И, несмотря на то, что он только что закончился, мы уже обсудили, чем сможем удивить одесситов через год. В этом году мы подняли планку качества очень высоко, поэтому в следующем, по словам мэра, «будем удивлять», т.е. смотреть в сторону всемирно известных исполнителей», – пообещала Елена Орлова.