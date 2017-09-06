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Главная » Страна » Прокуратура завела еще одно дело на первого заммэра Ирпеня

Прокуратура завела еще одно дело на первого заммэра Ирпеня

Прокуратура завела еще одно дело на первого заммэра Ирпеня
Дмитрий Христюк / Фото из открытых источников

Дмитрий Христюк после получения ряда подозрений вмешивается в деятельность правоохранительных органов

06.09.17 646
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Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по факту влияния первого заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка на работников правоохранительных органов с целью препятствования выполнению ими своих служебных обязанностей.

В сообщении пресс-службы областной прокуратуры указано, что первый заммэра Ирпеня Христюк после получения ряда подозрений за свои деяния по надуманным причинам вмешивается в деятельность правоохранительных органов.

"В частности, чиновник с целью воздействия на правоохранителей привлекает подчиненных и посторонних лиц к дискредитации органов прокуратуры Киевской области и выражает надуманные, нелепые заявления", - говорится в сообщении.

Кроме этого прокуратура Киевской области 5 сентября внесла ходатайство в суд об отстранении от занимаемой должности Христюка и обжаловала решение суда первой инстанции об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура настаивает на аресте первого заммэра Ирпеня.

В прокуратуре напомнили, что Христюк подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенном в составе преступной организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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