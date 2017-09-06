В первом полугодии 2017 года угнали почти 2,7 тыс. автомобилей

В первом полугодии 2017 года количество автоугонов в Украине сократилось на 25%. Всего за первые шесть месяцев текущего года было угнано 2689 автомобилей против 3461 в первом полугодии 2016-го. При этом раскрываемость преступлений, связанных с кражей автомобилей, возросла.

Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на данные департамента уголовного розыска Национальной полиции.

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Самые популярные у преступников марки - ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. По сравнению с прошлым годом, в текущем году стали чаще угонять автомобили Honda (+3,6%), Lexus (+8,4%) и Range Rover (+9,1%). Остальные бренды в топ-10 угоняемых марок показали отрицательную динамику угонов.

Высокая популярность у угонщиков недорогих автомобилей ЗАЗ и ВАЗ объясняется последующей их отправкой на разборку. После чего запчасти и комплектующие выставляются на продажу или сдаются на металлолом.

Наибольшее количество угонов зафиксировано в городе Киеве, в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.