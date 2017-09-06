Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Чаще всего в Украине крадут жигули и ланосы, - полиция
<span class="label red">Инфографика</span> Чаще всего в Украине крадут жигули и ланосы, - полиция
Фото из открытых источников

Инфографика Чаще всего в Украине крадут жигули и ланосы, - полиция

В первом полугодии 2017 года угнали почти 2,7 тыс. автомобилей

06.09.17 36
000

В первом полугодии 2017 года количество автоугонов в Украине сократилось на 25%. Всего за первые шесть месяцев текущего года было угнано 2689 автомобилей против 3461 в первом полугодии 2016-го. При этом раскрываемость преступлений, связанных с кражей автомобилей, возросла.

Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на данные департамента уголовного розыска Национальной полиции. 

Самые популярные у преступников марки - ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. По сравнению с прошлым годом, в текущем году стали чаще угонять автомобили Honda (+3,6%), Lexus (+8,4%) и Range Rover (+9,1%). Остальные бренды в топ-10 угоняемых марок показали отрицательную динамику угонов. 

Высокая популярность у угонщиков недорогих автомобилей ЗАЗ и ВАЗ объясняется последующей их отправкой на разборку. После чего запчасти и комплектующие выставляются на продажу или сдаются на металлолом.

Наибольшее количество угонов зафиксировано в городе Киеве, в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В ДТП на Ровенщине погибли три политолога и журналистВ трех городах Украины может появиться туристическая полицияСтоличные полицейские занимались грабежом на вокзале

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23815
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10246
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4227
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4014
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2126
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1256
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2643
  1. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 4822 / 5122
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 4775 / 6529
  3. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 4336 / 4819
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3478 / 53143
  5. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3372 / 3661
  6. Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева 2648 / 2977
  7. Путин грозится поставками оружия террористам, - Турчинов 2312 / 2632
  1. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 34 / 6529
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 27 / 53143
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 22 / 1851
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 13 / 10246
  5. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 12 / 4819
  6. В Украине вводится 12-летнее школьное обучение 12 / 1239
  7. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 9 / 5122
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.