С начала АТО погибли 200 украинских разведчиков, - представитель ГУР МО

С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины, погибли около 200 сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом в интервью Армия ФМ сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Сейчас военная разведка потеряла около 200 человек. Разведчики выполняют очень важные задачи. Но победа без риска невозможна. Особенно с таким врагом", – отметил Скибицкий.

Он также добавил, что благодаря украинским разведчикам была собрана большая доказательная база о поддержке и финансировании Россией боевиком в Донбассе, которая стала основой иска Украины в международный суд ООН в Гааге.

"В течение 2015-2016 годов нами была собрана большая доказательная база о непосредственной поддержке и участии Российской Федерации в боевых действиях на нашей территории. Это офицеры, кадровые военные, поставки оружия, технических средств, это создание 1 и 2 армейских корпусов, которые сейчас находятся на Донбассе. Ранее к таким фактам относились с недоверием. И вот в январе 2017 года, когда Украина подала иск в международный суд ООН в Гааге, эта база стала предметом обвинения России в поддержке террористической деятельности в нашей стране", - рассказал представитель ГУР МО.

Напомним, опубликовано видео, посвященное памяти убитого разведчика генерал-майора Максима Шаповала.