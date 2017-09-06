Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украинские дипломаты раскритиковали публикацию ВВС о войне в Донбассе
Ситуация в Донбассе

Украинские дипломаты раскритиковали публикацию ВВС о войне в Донбассе

Украинские дипломаты раскритиковали публикацию ВВС о войне в Донбассе
Фото: presalibera.net

Статья намеренно формирует у читателя мнение о том, что в Украине не могут разобраться с проектом закона о реинтеграции Донбасса

06.09.17 1458
000

Публикация "Назвать войну - войной: есть ли выход из тупика в Донбассе?", размещенная на сайте русской службы ВВС, способствует манипуляции общественным мнением, восприятию ситуации на востоке Украины как её внутреннего конфликта, а не внешней агрессии со стороны России.

Короткий комментарий относительно статьи разместило на своей странице в Twitter посольство Украины в Великобритании.

"Стоило бы упомянуть, что РФ развязала войну+руководит марионетками на Донбассе, присылает войска/оружие", - говорится в комментарии.

"Сложилось впечатление, что автор публикации слишком увлекся желанием подготовить "сбалансированный" материал", - сказала в эксклюзивном комментарии агентству посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко.

По мнению дипломата, статья намеренно формирует у читателя мнение о том, что в Украине не могут разобраться с проектом закона о реинтеграции Донбасса.

"Теперь, когда его (материал, опубликованный ВВС - ред.) читаешь, то складывается впечатление, что ситуация на Востоке зашла в глухой тупик именно потому, что Киев и Москва по-разному трактуют Минские соглашения, а тут еще и Украина не может внутри якобы разобраться с проектом закона про реинтеграцию Донбасса", - подчеркнула Галибаренко.

По её мнению, текст статьи не соответствует реальной ситуации.

"Это совсем оторвано от реальности, особенно когда весь Западный мир, в том числе на уровне ООН, уже давным-давно дали четко понять, что военный конфликт спровоцировала Россия и ключ от его решения находится за кремлевскими стенами", - сказала посол Украины в Великобритании.

Как известно, ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса подготовлен полностью, за исключением пункта о миротворческой миссии.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В России уточнили: сначала особый статус ОРДЛО, потом – миротворцыМинздрав не рекомендует использовать российские лекарстваРоссийские СМИ уравняли на фото Путина со 180-сантиметровым президентом Китая

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23815
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10246
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4226
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4014
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2126
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1256
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2643
  1. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 4822 / 5122
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 4775 / 6529
  3. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 4336 / 4819
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3478 / 53141
  5. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3372 / 3660
  6. Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева 2648 / 2975
  7. Путин грозится поставками оружия террористам, - Турчинов 2312 / 2632
  1. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 34 / 6529
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 27 / 53141
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 22 / 1848
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 13 / 10246
  5. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 12 / 4819
  6. В Украине вводится 12-летнее школьное обучение 12 / 1239
  7. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 9 / 5122
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.