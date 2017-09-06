Украинские дипломаты раскритиковали публикацию ВВС о войне в Донбассе

Статья намеренно формирует у читателя мнение о том, что в Украине не могут разобраться с проектом закона о реинтеграции Донбасса

Публикация "Назвать войну - войной: есть ли выход из тупика в Донбассе?", размещенная на сайте русской службы ВВС, способствует манипуляции общественным мнением, восприятию ситуации на востоке Украины как её внутреннего конфликта, а не внешней агрессии со стороны России.

Короткий комментарий относительно статьи разместило на своей странице в Twitter посольство Украины в Великобритании.



"Стоило бы упомянуть, что РФ развязала войну+руководит марионетками на Донбассе, присылает войска/оружие", - говорится в комментарии.

"Сложилось впечатление, что автор публикации слишком увлекся желанием подготовить "сбалансированный" материал", - сказала в эксклюзивном комментарии агентству посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко.

По мнению дипломата, статья намеренно формирует у читателя мнение о том, что в Украине не могут разобраться с проектом закона о реинтеграции Донбасса.

"Теперь, когда его (материал, опубликованный ВВС - ред.) читаешь, то складывается впечатление, что ситуация на Востоке зашла в глухой тупик именно потому, что Киев и Москва по-разному трактуют Минские соглашения, а тут еще и Украина не может внутри якобы разобраться с проектом закона про реинтеграцию Донбасса", - подчеркнула Галибаренко.

По её мнению, текст статьи не соответствует реальной ситуации.

"Это совсем оторвано от реальности, особенно когда весь Западный мир, в том числе на уровне ООН, уже давным-давно дали четко понять, что военный конфликт спровоцировала Россия и ключ от его решения находится за кремлевскими стенами", - сказала посол Украины в Великобритании.

Как известно, ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса подготовлен полностью, за исключением пункта о миротворческой миссии.