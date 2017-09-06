По результатам телесмотрения 4 сентября 2017 NEWSONE стал лидером среди информационных телеканалов по всем целевым аудиториям Украины и Киева.

Об этом свидетельствуют рейтинговые показатели:

По целевой аудитории 18+ (50К +) доля телесмотрения NEWSONE составила 1,86%, рейтинг - 0,28%.

По целевой аудитории 18+ (вся Украина) доля телесмотрения NEWSONE составила 1,28%, рейтинг - 0,19%.

По целевой аудитории 18+ (Киев) доля телесмотрения NEWSONE составила 3,18%, рейтинг - 0,40%.

Эти показатели вывели NEWSONE на первую позицию среди информационных телеканалов Украины и позволили войти в ТОП-10 общенациональных телеканалов по аудитории 18+ (50К+).

С началом нового сезона выросли и показатели просмотров NEWSONE в интернете: ежедневная посещаемость сайта newsone.ua уже приближается к 200 000, а за Август сайт посетили 4,5 миллионов раз (!)

Цифра подписчиков официальной страницы в Facebook уже преодолела рубеж в 60 000, а на NEWSONE в Youtube, где также доступна и трансляция эфира, уже подписалось более 70 000 пользователей.

Все эти цифры указывают на то, что количество поклонников контента NEWSONE стремительно растет. А главное, что NEWSONE как телеканал, который транслируется через спутник, в кабельных сетях и в интернете, обгоняет по рейтингам телеканалы, которые имеют также и эфирные лицензии.

“Совместная работа команды приводит к улучшению качества контента и влияет на лояльность аудитории. Мы также прилагаем усилия к продвижению телеканала в социальных сетях и в интернете, поэтому показатели просмотра телеканала NEWSONE увеличиваются не только среди зрителей традиционного телевидения, но и среди пользователей интернета” - Генеральный директор NEWSONE Елена Рудик.

Напомним, что с сентября на NEWSONE стартовал новый сезон! В новых и уже существующих программах изменен формат подачи информации, который ориентирован непосредственно на обычного украинца. Обновленные программы будут помогать телезрителю легче ориентироваться в политической и экономической жизни страны.