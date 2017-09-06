К фасаду Центра польской культуры в Ивано-Франковске прикрепили гранату

В Ивано-Франковске полиция обезвредила гранату, прикрепленную на фасаде Центра польской культуры и европейского диалога.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области в Facebook.

"5 сентября на фасаде здания Центра польской культуры и европейского диалога, что в центральной части города Ивано-Франковска, нашли предмет, похожий на гранату. Взрывное устройство находилось на металлическом водосточном водосточном желобе между первым и вторым этажом дома. На место происшествия сразу же выехали работники патрульной полиции, следственно-оперативной группы, взрывотехники и кинологи. Взрывотехники разрядили взрывное устройство, то есть вывели из боевой готовности", - сообщили в ГУ НП в области.

По их информации, изъятый предмет, похожий на гранату РГД 5 с запалом, направлен на экспертное исследование.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Напомним, в ночь на 29 марта в здании Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. Жертв в результате взрыва нет.

В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт.

"Провокации против Республики Польша, которые порой случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой виден издалека", - заявили в ведомстве.

Президент Украины поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.