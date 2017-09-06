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В правительстве Германии считают, что миротворцы должны быть на всей территории Донбасса

В правительстве Германии считают, что миротворцы должны быть на всей территории Донбасса
Миротворческий контингент ООН / Фото: Reuters

В МИД ФРГ уверены, что до согласования этого вопроса "еще утечет много воды"

06.09.17 235
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Правительство Германии поддержало идею размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

"Федеральное правительство принципиально приветствует, что Россия сделала предложение по миссии ООН", - сказала она, добавив, что для полной оценки нужно дождаться детальной информации о российском предложении.

В частности, по ее словам, было бы целесообразно дислоцировать "голубые каски" не просто вдоль линии соприкосновения, а на территории всего Донбасса.

При этом представитель МИД ФРГ Мартин Шефер отметил, что "еще утечет много воды, и в ООН и в Европе", прежде чем может быть согласие по этому вопросу.

Напомним, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".

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