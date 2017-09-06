Польша готова поставлять в Украину до 7 миллиардов кубов газа в год

Польская сторона заинтересована в как можно более тесном сотрудничестве с Украиной в деле развития газового сообщения между обеими странами с целью увеличения поставок газа.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский во время Экономического форума в Крынице-Здруй, сообщает "Укринформ".

"Польская сторона желает иметь как можно более тесное сотрудничество с Укртрансгазом, а польский оператор Gaz-System находится в постоянном контакте с украинской компанией в вопросе развития газового сообщения в пункте Германовице с целью увеличения поставок газа с 1,5 млрд куб. м до 6-ти, а может и 7-ми млрд кубометров газа в год", - заявил Наимский.

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Он назвал "хорошей новостью" избрание в августе известного польского менеджера Павела Станчака председателем ПАО "Укртрансгаз".

Напомним, Станчак был избран председателем Укртрансгаза в начале августа. В Польше 54-летний польский менеджер руководил крупными энергетическими компаниями, в частности PGNiG.