Украина в Минске подтвердила готовность обмена пленными по формуле 309 на 87

В Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе украинская сторона подтвердила свою готовность освободить 309 человек в обмен на 87 украинцев, которые удерживаются на неподконтрольной территории.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

"В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников, мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших", - написала она.

Однако, по ее словам, камнем преткновения в переговорах стало требование ОРДЛО освободить криминалитет и террористов, которые не попадают под действия Минских договоренностей.

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"Также мы четко стоим на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на Минских договоренностях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия Минского соглашения, поэтому это неприемлемо...", - добавила Геращенко.

Ранее советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщал, что Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, находящихся в плену на Донбассе.