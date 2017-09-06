Комитет Рады согласовал законопроект о пенсионной реформе

Комитет соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады рассмотрел 2144 поправки к законопроекту о пенсионной реформе №6614 и направил на рассмотрение парламента согласованный вариант документа.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
"Профильный комитет обработал 2144 поправки к законопроекту и вышел на согласованный вариант пенсионной реформы, который рекомендовал в целом", - написал он.
Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.