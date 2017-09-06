71% жилых домов в Украине оборудованы счетчиками тепла, - Зубко

В целом по Украине 71% жилых домов оснащены счетчиками учета тепла.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания правительства, пишут СМИ.
"Есть поручение премьер-министра и Кабинета министров по каждой области по доведению до 75% состояния оборудования тепловыми счетчиками по домам жилого сектора... 71% практически по Украине (оборудованы - ред.), и я думаю, что до декабря этот процент нужно увеличивать", - отметил он.
В то же время Зубко подчеркнул, что есть области, где этот процент является очень низким. Среди таких регионов он назвал Тернопольскую область, где счетчиками оборудовано только 11% домов, а также Донецкую и Луганскую области.
Зубко подчеркнул, что оборудование домов счетчиками учета тепла дает возможность уменьшить потребление энергии на 20%.
Напомним, уровень расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 113%, то есть граждане платят больше, чем потребляют.