Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов"

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску общественной организации в Министерство юстиции Украины о запрете политической партии "Партия регионов". Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста по письму "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии "Партия регионов", - говорится в сообщении.
Также истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности партии на территории Украины и отменить ее государственную регистрацию.
Заседание назначено на 6 декабря.