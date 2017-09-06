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Главная » Страна » Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов"
Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов"
Из открытых источников

Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов"

Ранее Минюст отказался заниматься этим вопросом

06.09.17 2337
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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску общественной организации в Министерство юстиции Украины о запрете политической партии "Партия регионов". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста по письму "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии "Партия регионов", - говорится в сообщении.

Также истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности партии на территории Украины и отменить ее государственную регистрацию.

Заседание назначено на 6 декабря.

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